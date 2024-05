Israele - decine di migliaia in piazza per chiedere un accordo sugli ostaggi | Governo ponga fine alla guerra e ce li restituisca

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024) Mentre si attende l’esito dei colloqui, tuttora in corso, per arrivare a unper il rilascio deglie un cessate il fuoco a Gaza, ieri sera, sabato 4 maggio,didi persone sono scese inin, sia a Tel Aviv sia a Gerusalemme, contro ilNetanyahu. Le famiglie dei rapiti hanno iniziato a manifestare davanti al Begin Gate di fronte al Kirya, insieme ad altri attivisti. Le famiglie chiedono aldi accettare ladella, l’unico modo per consentire unche riporti tutti indietro. “Siamo in un momento fatidico e dobbiamo assicurarci – hanno sottolineato le famiglie degli– che l’attuale...