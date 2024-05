Il Giro d' Italia a Novara tra Campari - Garibaldi e un pronostico all’uso d’Hollandia

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 6 maggio 2024) Ricominciamo da dove avevamo finito, ovvero dai francobolli. Gianni Rodari si augurava che a qualcuno venisse prima o poi in mente di aromatizzare al gusto di ratafià il verso “umettabile” dei francobolli. Ma forse non tutti sanno che sui francobolli delle Postene, quelli da 15 centesimi di lire di cento anni fa, nel biennio 1924-25, sotto al profilo di re Vittorio Emanuele III – forse l’unico sovrano della storia universale che, su un francobollo ci sarebbe stato anche a figura intera in scala 1:1 – era stampata un’altra figurina: quella della pubblicità del, in una duplice varianti. In alcuni, quella del Bitter, con una specie di spiritello con una bottiglia in mano e contornato da una buccia d’arancia a spirale; e quella del Cordial, con il cane San Bernardo, entrambe disegnate dal celebre pittore pubblicitario Leonetto Cappiello. ...