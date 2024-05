Il clamoroso ritrovamento a casa di Denise Pipitone La foto che sconvolge tutti | GUARDA

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 6 maggio 2024) Nuovi sviluppi sul caso di, la bambina scomparsa a Mazara del Vallo nel lontano 2004. A pubblicare un aggiornamento è Piera Maggio, madre della piccola siciliana, che sul proprio profilo di Facebook, tramite il quale non ha mai smesso di andare avanti con le ricerche, ha condiviso ladi due microspie trovate dentro: “Indovinello. Sapete cosa sono? Ritrovate dopo 20 anni, a meno che qualcuno non le abbia collocate nel tempo violando il nostro stabile. Erano correttamente funzionanti perché collegate alla rete elettrica. Adesso chiederemo alle autorità se sono beni dello Stato oppure di privati. Ovviamente non sappiamo se ce ne sono ancora delle altre e, a dire il vero, non abbiamo mai avuto questa curiosità perché non avevamo niente da nascondere. La scoperta è avvenuta adesso per via di ...