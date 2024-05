Denise Pipitone | scoperta choc della mamma Piera Maggio dopo 20 anni

Per i giudici che hanno condannato Galatolo e Madonia lo è già, per il Viminale ancora no. L’iniziativa all’Arenella organizzata da Libera

Ayrton Senna: le imprese da pilota e il grande uomo, presentato il progetto del museo a Siculiana - Ayrton Senna: le imprese da pilota e il grande uomo, presentato il progetto del museo a Siculiana - L'architetto Francesco Ferla: "Allestite delle postazioni, lo spazio accoglie la tecnologia per permettere la visualizzazione tridimensionale in una maniera innovativa. L'esperienza reale e virtuale n ...

Europee, i giornalisti esteri: “Ai leader candidati, altrove tirerebbero i pomodori in faccia” - Europee, i giornalisti esteri: “Ai leader candidati, altrove tirerebbero i pomodori in faccia” - “Se succedesse in Germania, li prenderebbero a pomodori in faccia”. Giovanni Di Lorenzo è un giornalista italiano che da 54 anni vive in Germania, dove è direttore del settimanale politico Die Zeit. L ...

Ayrton Senna, una vita dedicata alla vittoria e alla velocità: trent'anni fa il suo sogno si spezzò contro un muretto del Tamburello - Ayrton Senna, una vita dedicata alla vittoria e alla velocità: trent'anni fa il suo sogno si spezzò contro un muretto del Tamburello - Ayrton correva. Questo era il verbo della sua vita. Che declinava accanto alla parola di Dio («Nessuno potrà separarmi dal suo amore») e a un mix di sentimenti che faticava a tenere nascosti dentro di ...