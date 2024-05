I vestiti da Principessa di Beatrice di York | la semplicità del nuovo lusso

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di lunedì 6 maggio 2024) Life&People.it Avere la predilezione per gli abiti a fiori equivale ad una presa di posizione nei confronti dello stile e della moda: c’è chi li trova troppo leziosi e persino massimalisti e chi li indossa tutto l’anno, sfatando per sempre il principio secondo cui una rondine non fa primavera ma l’abbigliamento floreale sì. A questa seconda categoria appartengono ididi, primogenita del principe Andrea e di Sarah Ferguson. Celebre per aver reintrodotto le mise a fiori a corte, il suo guardaroba è un compendio di tendenze romantiche da indossare all seasons. In fondo, la coesione stilistica diben rappresenta una raffinatezza semplice ed effortless: così idaentrano a far parte del mondo reale e della vita di tutti i ...