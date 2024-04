Benedikte di Danimarca compie 80 anni | i suoi vestiti da principessa valgono bene una mostra

Il matrimonio tra Carlo e Diana è passato alla storia anche grazie al vestito principesco stato realizzato per la sposa . La stilista, mentre lo cuciva, temeva ogni inconveniente e decise di farne uno di riserva che però non vide mai la luce.Continua a leggere Continua a leggere>>

Era lei o non era lei a Windsor? Era una foto vecchia? In realtà la certezza è che nella foto fosse proprio Kate Middleton. Ma il gossip non si ferma mai e a essere finita al centro dell’attenzione mediatica nelle ultime ore è stata Heidi Agan. La ragazza non è un nome totalmente sconosciuto nel ...

Continua a leggere>>