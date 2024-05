I militari francesi sarebbero già sul campo di battaglia in Ucraina

Le notizie sulla guerra in Ucraina di giovedì 22 febbraio, in diretta. Francia: le forze russe hanno minacciato di abbattere aerei militari nel Mar Nero. Medvedev: possibile che l’operazione speciale arrivi fino a Kiev. Ue: «Medvedev eterno numero 2, gli serve assistenza mentale» Continua a leggere>>

Guerra, armamenti diversi e truppe limitate: la Ue senza Difesa - La difesa comune europea è un «progetto di lunghissimo termine», per il generale Vincenzo Camporini, ex capo di Stato maggiore dell'Aeronautica e della Difesa.

Elezioni presidenziali in Ciad, test per l'ultima pedina francese - Dieci i candidati in lizza, tra cui il presidente di transizione, il generale Idriss Dèby, e il suo primo ministro Masra

Ex sottosegretario Usa: «La Francia ha già inviato un centinaio di soldati in Ucraina» - Le notizie di lunedì 6 maggio sulla guerra in Ucraina, in diretta. L'intelligence ucraina uccide un collaborazionista russo