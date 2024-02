Ucraina Russia | le notizie sulla guerra di oggi | Biden insulta Putin | «Pazzo figlio di p» Lecornu | «Mosca ha minacciato di abbattere aerei militari francesi»

Ucraina Russia, Biden insulta Putin durante evento elettorale. LIVE

Ksenia Karelina, cittadina russo-americana accusata di tradimento rischia 20 anni. «Ha donato 51 dollari all’Ucraina»: Una donna di 33 anni, residente a Los Angeles, è stata arrestata a Ekaterinburg, in Russia, con l'accusa di aver fornito "assistenza finanziaria a uno stato… Leggi ... informazione

Una medaglia alla resistenza ucraina: l'iniziativa del governo e Poste a due anni dalla guerra: E ancora, la schermidrice e Oro olimpico Olga Charlan, icona dello sport ucraino finita al centro delle cronache per la sospensione del Comitato olimpico internazionale (Coi) dopo che si è rifiutata ... ilgazzettino

Al Bano: "Pronto per un doppio Concerto della Pace a Mosca e a Kiev: Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Sono pronto per esibirmi in un 'Concerto della Pace': ho cantato più volte, sia in Russia sia in Ucraina, a Mosca come a Kiev e in tante altre località. E non vedo l'ora ... lagazzettadelmezzogiorno