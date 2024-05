I Concerti di Primavera - dal 12 maggio al 9 giugno tre concerti al Teatro Electra di Iglesias

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 6 maggio 2024)– Dopo il grande successo dello straordinario “Concierto doble” realizzato il 14 aprile al Conservatorio di Cagliari, nell’ambito di ARTango&Jazz Festival, ritornano Idi, rassegna cameristica realizzata nell’ambito del cartellone “classica”, anteprima del Festival Internazionale di Musica da Camera in programma in autunno. L’evento è organizzato dall’Associazione Anton Stadler sotto la direzione artistica del compositore e bandoneonista Fabio Furia. Dal 12al 9, aldiandranno in scena tre speciali appuntamenti (tutti in programma alle ore 19.30) nel segno della grande musica dal vivo, dove si alterneranno sul palco affermati musicisti e ...