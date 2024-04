Ai Concerti di Primavera arriva il Duo PiCello Bros

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Nuovo appuntamento venerdì con idia cura della Scuola Verdi e della Camerata, ma con un cambio di programma. A causa dell’improvvisa indisponibilità del Trio Rigamonti, sul palco del Teatro del Cicognini alle 21 salirà il Duo., formato dai due musicisti umbri, noti alle platee internazionali: Francesco e Angelo Pepicelli. "L’unione di due anime che si specchiano l’una nell’altra": è così che i due musicisti si presentano. Proporranno al pubblico un programma intitolato Specchi deformanti: un concerto in due parti con un confronto tra Beethoven e Schnittke, impreziosito da un brano del compositore contemporaneo Roberto Molinelli. La meravigliosa cantabilità della Romanza in fa maggiore op. 50 di Beethoven (trascrizione per violoncello e pianoforte di F. Grützmacher) famosa anche per ...