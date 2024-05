I 45 anni dell’Anteo - il cinema di successo che è riuscito a diventare un’esperienza totale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) L’Anteo fa la festa di compleanno. 45e non sentirli. O almeno, senza farli sentire. La multisala milanese Anteo Spazio, a ridosso di Piazza XXV Aprile, ha appena iniziato il mese dei festeggiamenti che culminerà il 7 giugno coinvolgendo anche le altre sale del circuito: Anteo CityLife, Ariosto, Monza, Cremona e Treviglio. Tante piccole, curiose iniziative ad affiancare la programmazione di sala che come sempre spazia dal d’essai italiano ed europeo fino ai titoli statunitensi (chi più – Civil war-, chi meno – Challengers) indipendenti. Nato il 1 maggio del 1979 come MusiCineTeatro, quando ancora le sale difiorivano come funghi e non venivano guardate con sufficienza, Anteo Spazioha continuato a rimanere un luogo di, ca va sans dire, allargandosi a tutte quelle ...