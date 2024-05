Caso Milena Santirocco | mi sono inventata tutto Ecco il motivo

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 6 maggio 2024) che starebbe dietro la scomparsa della maestra di ballo di Lanciano «Nonstata rapita, volevo uccidermi», sarebbe questa l’ammissione di, la donna di Lanciano di cui si erano perse le tracce da circa una settimana e poi ritrovata a Castel Volturno, nel Casertano. In un primo interrogatorio, la donna aveva parlato di due uomini incappucciati che l’avrebbero rapita, ma nel corso di un nuovo interrogatorio svoltosi nella serata di ieri, si è scoperto che la donna aveva raccontato di un finto sequestro. Ha detto agli inquirenti di aver inventato: «Ero disperata, volevo togliermi la vita». Gli investigatori hanno ritenuto di dover chiarire alcuni punti per far luce sui molti punti oscuri della vicenda. Nel corso, dunque, del secondo interrogatorio, sarebbero emerse molte incongruenze. Leggi ...