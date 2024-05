Helldivers 2 - Sony ha rimosso l’obbligatorietà dell’account PlayStation su PC dopo le proteste

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 6 maggio 2024)Interactive Entertainment ha appena confermato ufficialmente che non renderà obbligatorio l’utilizzoNetwork su2 su PC Steam, cercando in questo modo di porre un freno al netto malcontento dei giocatori. Leggiamo il messaggio condiviso da: Fan di, abbiamo ricevuto il vostro feedback sull’aggiornamento del collegamentodi2. L’aggiornamento del 6 maggio, che avrebbe richiesto il collegamento degli account Steam eNetwork per i nuovi giocatori e per quelli attuali a partire dal 30 maggio, non andrà avanti. Stiamo ancora imparando cosa è meglio per i giocatori su PC ed il vetro feedback è stato prezioso. Grazie ancora per il vostro continuo ...