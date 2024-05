(Di lunedì 6 maggio 2024) Un fine settimana a tutto sport per Lucca, complice anche il meteo finalmente clemente. Dopo un sabato tutto rosa con la pittoresca “Lucchesina“, la marcia podistica non competitiva che ha richiamato alcune centinaia di partecipanti, ieri è toccato alla mezza maratona. Bernard Musau(GP Parco Alpi Apuane) ha vinto questa nona edizione della Luccacon il tempo di 1h04’21”. La gara, che ha visto al via circa, è stata dominata dal keniano in maglia biancoverde che non ha trovato alcun avversario in grado di impensierirlo. Forse proprio per e questo motivo non è riuscito ad attaccare il record di Hosea Kisorio Kimeli (1h01’59”) che risale ormai all’edizione del 2015. Sul podio, dopo l’irraggiungibile, ecoc Marco Corti (Zero trenta Triathlon ...

Half Marathon, che magia. Oltre 1300 gli atleti in una cornice di sole. Vince Wambua in solitaria - half Marathon, che magia. Oltre 1300 gli atleti in una cornice di sole. Vince Wambua in solitaria - Un fine settimana a tutto sport per Lucca, complice anche il meteo finalmente clemente. Dopo un sabato tutto rosa con la pittoresca “Lucchesina“, la marcia podistica non competitiva che ha richiamato ...

Grande successo per la Comacchio Half Marathon - Grande successo per la Comacchio half Marathon - L’edizione 2024, la prima organizzata da Ravenna Runners Club, ha portato numerosi runner e non solo che hanno colorato le vie della bellissima Comacchio in un giorno di festa per tutta la città ...

Oggi start della Colle-Marathon: tutti i volti dello sport dei valori. Mobilitati 300 volontari - Oggi start della Colle-Marathon: tutti i volti dello sport dei valori. Mobilitati 300 volontari - FANO Vent’anni di Colle-Marathon e verrebbe anche da dire i primi. Perché la spinta e il messaggio che caratterizzano la Maratona dei valori diventano ogni volta più forti ...