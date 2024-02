Famoso artista critica la vittoria di Angelina | lei risponde | “Mi dispiace dica così”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 11 febbraio 2024) Ieri sera alla finale del Festival di Sanremo Geolier ha raccolto il 60% dei voti del televoto,il 16,5%, ma la cantante de La Noia ha trionfato comunque grazie ai risultati delle votazioni delle Radio e della sala stampa (qui tutti i dati). Tra i tanti che hanno espresso delle perplessità sul sistema che ha portato alladi, c’è anche un. Frankie hi-nrg su Twitter ha detto che se fosse un fan di Geolier si sarebbe sentito preso in giro. Frankie hi-nrg, ile il tweet che ha sollevato una polemica. “Comunque se fossi uno di quel 60% che ha televotato Geolier, spendendo dei soldi per far vincere il mio beniamino, e lo vedessi scavalcare da chi ha preso un misero 16%, vincente per mano di un manipolo di membri di ...