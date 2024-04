Torino | tumore alla tiroide aggressivo asportato al quarto mese di gravidanza | donna e neonato salvati dai medici al Mauriziano

La 55enne è stata licenziata dalla scuola Primo Levi di Torino "perché inabile al lavoro". Da mesi non percepisce da mesi lo stipendio mentre sta lottando contro un tumore al seno.Continua a leggere (fanpage)

Cancro alla tiroide, diventa mamma dopo operazione in gravidanza - Ad ottobre, al quarto mese di gravidanza, era stata operata per un tumore molto aggressivo alla tiroide. Cinque mesi dopo, sempre presso l’ospedale Mauriziano di Torino, è diventata mamma di Renato, u ...adnkronos

