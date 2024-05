Grave lutto per la famosa italiana - l’addio è straziante

(Di lunedì 6 maggio 2024) Lasta vivendo uno dei momenti più dolorosi della sua vita. Con uno struggente post sui social la ragazza ha annunciato di aver perso sua madre Roberta a soli 58 anni. Un vuoto incolmabile, difficile da affrontare, a cui affidare solo al tempo. Leggi anche: La figlia del famoso italiano si è sposata Leggi anche: Manila Nazzaro, il gesto choc al matrimonio: lei su tutte le furieper laCarlotta Ferlito, ex ginnasta ha annunciato ieri la morte di mamma Roberta. La donna era da tempo malata di SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica), come aveva rivelato la stessa figlia a Verissimo lo scorso 28 aprile. “Mia mamma ha la Sla a 58 anni, non sta bene e non starà meglio. Vedo spegnere il suo volto giorno dopo giorno”, aveva detto commossa. ...

La Ruota della Fortuna: dalle gaffe storiche ai concorrenti famosi - La Ruota della Fortuna: dalle gaffe storiche ai concorrenti famosi - Ricordate le gaffe storiche de La Ruota della Fortuna Ripercorriamo i momenti cult del quiz show condotto per 14 edizioni da Mike Bongiorno.

Isola dei Famosi 2024, anticipazioni settima puntata: i naufraghi divisi in due gruppi, sfida di ballo per Samuel e Alvina, il nuovo eliminato - Isola dei Famosi 2024, anticipazioni settima puntata: i naufraghi divisi in due gruppi, sfida di ballo per Samuel e Alvina, il nuovo eliminato - Altro appuntamento in compagnia dell’Isola dei Famosi 2024 e qui su DavideMaggio.it scatta il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade i ...

Gerry Scotti commosso: “Lo faccio per lui”, ricordato un compianto conduttore - Gerry Scotti commosso: “Lo faccio per lui”, ricordato un compianto conduttore - Ed è proprio da lì che partirà l’omaggio della rete generalista che per un mese intero a partire da lunedì 6 maggio, quindi oggi, manderà in onda una versione rivisitata del gioco a quiz più famoso ...