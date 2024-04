“Ecco la sposa” Nozze per la bellissima attrice italiana | è la sorella famosa a fare l’annuncio

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 15 aprile 2024) Una notizia spettacolare è stata annunciata dallachef dell’, lavoro che faceva anche la parente stretta. Infatti, quest’ultima si unirà in matrimonio con il suo fidanzato. Nonostante sia molto riservata e sui suoi profili social sia difficile trovare foto recenti della coppia, la loro relazione sentimentale è proseguita sempre con grande amore e alla fine hanno preso la decisione più importante della loro vita. L’potrà quindi organizzare uno splendido matrimonio col suo fidanzato, che diventerà molto presto suo marito. La giovane ha infatti trascorso lo scorso weekend nella città di Firenze non solo in compagnia della, ma anche delle sue amiche più care. E la didascalia di accompagnamento delle immagini ci ha fatto subito capire che stia perrsi. Leggi anche: ...