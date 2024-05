Google Pixel 8 in sconto a un prezzo incredibile da Unieuro | ora è da prendere

Leggi tutta la notizia su tuttoandroid

(Di lunedì 6 maggio 2024)8 è in offerta su, in occasione di un nuovo volantino, con un bellosuldi listino: se stavate aspettando l'occasione giusta per acquistarlo, questo potrebbe essere il momento migliore. Vediamo come approfittarne subito, prima che la proposta termini o che si esauriscano le scorte. L'articolo proviene da TuttoAndroid.