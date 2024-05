Google Keep testa un pulsante Fab per creare le note . Ecco l'implementazione attuale della nuova funzionalità. L'articolo Google Keep si sta ispirando a Google Calendar per la creazione delle note proviene da TuttoAndroid.

Google Calendario può diventare la migliore app per fare gli auguri di compleanno a tutte le persone che conosciamo, aggiungendo manualmente la data oppure utilizzando dei trucchi per ricavare la data dei compleanni da siti come Facebook (da sempre ...

Scopriamo insieme le ultime novità apportate da Google a due delle sue applicazioni, Messaggi e Calendar ricevono alcune utili funzioni L'articolo Google Messaggi e Calendar : piccole novità in roll out per semplificarci la vita proviene da ...

Google Calendar modifica la creazione di nuovi eventi o attività - google calendar modifica la creazione di nuovi eventi o attività - L’app google calendar è spesso oggetto di aggiornamenti e l’ultimo apporta una piccola modifica che riguarda l’aggiunta di nuove attività o eventi. Negli ultimi mesi google ha introdotto un pulsante ...

Google, i promemoria di Keep arrivano finalmente su Tasks - google, i promemoria di Keep arrivano finalmente su Tasks - Presto i promemoria scritti su google Keep verranno integrati in Tasks, che si prospetta come la futura Hub di google per appunti e note.

Google Keep, i promemoria integrati in Tasks dal 2025 - google Keep, i promemoria integrati in Tasks dal 2025 - A partire dal 2025 l'ecosistema di google renderà più semplice il lavoro integrando i promemoria su Tasks e dunque in tutte le app collegate.