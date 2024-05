Gli scienziati potrebbero realizzare un 6G incredibilmente veloce utilizzando raggi di luce curvi

(Di lunedì 6 maggio 2024) La rivoluzione del 6G: trasferimento dati condiIl futuro delle reti wireless potrebbe essere rivoluzionato dalla tecnologia che curva i fasci dinell’aria, consentendo alla 6G di trasmettere dati ad altissime velocità senza necessità di linea di vista tra trasmettitore e ricevitore. Uno studio scientifico all’avanguardia Uno studio recente, pubblicato su Ingegneria delle Comunicazioni della Natura, ha presentato un trasmettitore capace di regolare onde per supportare i futuri segnali 6G, aprendo la strada a un’internet. Il 6G: il futuro della comunicazione cellulare Il 6G, previsto per il 2030, promette velocità migliaia di volte L'articolo proviene da News Nosh.

Buona prestazione, anche se non coronata da successo, per Alberto Fabbri della Boxe Santarcangelo al recente torneo disputatosi a Reggiolo , in provincia di Reggio Emilia, e organizzato dalla Reggiana Boxe . Fabbri , 71 kg, ha perso nei quarti di ...

Gli elettrodi trasparenti migliorano performance fotovoltaico - Gli elettrodi trasparenti migliorano performance fotovoltaico - Manipolare la propagazione della luce con elettrodi trasparenti per migliorare le prestazioni degli impianti fotovoltaici. (ANSA) ...

Se questo quasar fosse a più di 30 anni luce da noi, brillerebbe più del Sole - Se questo quasar fosse a più di 30 anni luce da noi, brillerebbe più del Sole - Scopri come un quasar distante potrebbe brillare più del nostro Sole se si trovasse a più di 30 anni luce da noi.

Fotovoltaico: un metodo per migliorare le prestazioni delle celle solari - Fotovoltaico: un metodo per migliorare le prestazioni delle celle solari - Uno studio condotto dall’Istituto di nanotecnologia del Cnr e dall'Università del Salento in collaborazione con istituzioni di ricerca internazionali ha dimostrato come migliorare le prestazioni delle ...