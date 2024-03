Boxe | l’atleta di Santarcangelo ha raggiunto i quarti Fabbri si mette in luce a Reggiolo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Buona prestazione, anche se non coronata da successo, per Albertodellaal recente torneo disputatosi a, in provincia di Reggio Emilia, e organizzato dalla Reggiana, 71 kg, ha perso neidi finale con il pari peso Jacopo Gianaroli della Ferraro. I due hanno dato vita a un match equilibrato e che il portacolori dellaha cominciato molto bene. Con una bellaa distanza,ha messo a segno diversi colpi nel primo round e si è aggiudicato la ripresa, passando così in vantaggio. Ottimo anche l’avvio di seconda frazione, con Gianaroli che però ha subito risposto ed è riuscito a impattare aggiudicandosi il ...