Gli incredibili finali di partita dell’ultima giornata di Serie B

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di lunedì 6 maggio 2024) Se vi siete imbattuti nel video della CBS in cui al tavolo di opinionisti più famoso d’Europa si discuteva della scorsadiB e in bocca a Thierry Henry comparivano parole che non avreste mai pensato di sentirgli proferire come «Cittadella» e «Catanzaro», sicuramente saprete che i minutidella trentaseiesimasono stati da brividi. Il Como, squadra di cui “Tití” è dirigente, arrivava a quellain seconda posizione – ultimo piazzamento valido per la promozione diretta – con un punto di vantaggio sul Venezia terzo in classifica. “I watch games as a fan, I watch games as a player… Now for the first time in my life, I watch games as a shareholder.” Titi was sweating out a big win forB side @Como 1907, featuring some scintillating Italian ...