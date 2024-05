Giulia Stabile e lui… Fantastico Nelle ultime ore la dolce scoperta con l’altro di Amici

(Di lunedì 6 maggio 2024) “Mi fai sentire come in una notte fonda”. Un tenero messaggio da parte dia un ex compagno della scuola dista facendo impazzire i fan della ballerina proprio adesso. In questi giorni i telespettatori possono ammiraretra i professionisti del corpo di ballo di23. Anche lei però in passato è stata uno degli allievi del talent show di Maria De Filippi. In quella edizione, la numero 20,conobbe anche quello che poi sarebbe diventato il suo fidanzato, il cantante Sangiovanni, con il quale purtroppo la storia è poi finita. Maconobbe anche tanti altri. Con uno di questi il legame è molto stretto ancora oggi come conferma lo scambio di messaggi avvenuto tra i due poco ...

Polemiche a non finire dopo l’ultima puntata del Serale di Amici 23 andata in onda il 27 aprile. Tantissimi telespettatori non hanno digerito l’eliminazione di Sofia Cagnetti. La ballerina originaria di Ancona era l’ultima allieva rimasta nella ...

Mutui casa, in Friuli Venezia Giulia è partita la ripresa - Mutui casa, in Friuli Venezia giulia è partita la ripresa - Dopo anni di calo, in marzo la prima inversione del trend In Fvg richieste salite del 3,8%, tassi d’interesse in discesa ...

Martina eliminata Amici 2024, Anna Pettinelli rompe il silenzio dopo polemiche: “Vola alto”/ Toccante dedica - Martina eliminata Amici 2024, Anna Pettinelli rompe il silenzio dopo polemiche: “Vola alto”/ Toccante dedica - Io ti sarò accanto.” Un pensiero d’affetto le è stato rivolto anche da giulia stabile, ex allieva ed oggi tra i ballerini professionisti che, sempre con un’Instagram stories ha ammesso: “Leggerezza ...

Wilson conquista il pubblico del Teatro della Pergola con Pessoa - Wilson conquista il pubblico del Teatro della Pergola con Pessoa - Trionfo di Robert Wilson a Firenze per la prima mondiale di "Pessoa – Since I’ve been me". Fino al 12 maggio al Teatro la Pergola ...