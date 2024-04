Cosa devi sapere Amici 23 - silenzio rotto dopo l’eliminazione di Sofia | parla anche Giulia Stabile

(Di lunedì 29 aprile 2024) Polemiche a non finirel’ultima puntata del Serale di23 andata in onda il 27 aprile. Tantissimi telespettatori non hanno digeritodiCagnetti. La ballerina originaria di Ancona era l’ultima allieva rimasta nella squadra di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini e godeva dell’apprezzamento di una fetta consistente del pubblico, sia da casa sia quello in studio. I commenti sui social sono contro i giudici: Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio. Molti ritengono che prima dic’erano altri allievi che “meritavano” di uscire dal talent show condotto da Maria de Filippi. Per la giovane ballerina è stata una delusione molto cocente. Intervista subitola puntata da Witty Tvha provato in qualche modo a nascondere la ...

La sesta puntata del serale di Amici 23 si è chiusa con l’eliminazione di Sofia Cagnetti, la ballerina 18enne che secondo molto sarebbe dovuta finire in finale. Prima in casetta e poi nella notte, sono arrivate le sue parole. La puntata di ieri è stata caratterizzata da molti colpi di scena e ... Continua a leggere>>

Sofia Cagnetti ai microfoni di Witty parla della sua avventura ad Amici conclusasi nel sesto Serale andato in onda sabato 27 aprile: "Sono felice perché ho avuto l'opportunità di vivermela tutto. Pensavo fosse molto più facile . Pensavo di essere più pronta ad affrontare delle situazioni, non era ... Continua a leggere>>

Muore dopo una caduta in casa, dolore a Castelliri per la scomparsa dell’imprenditore Fava: oggi pomeriggio i funerali - Comunità in lutto a Sora e Castelliri e nell’intero comprensorio. dopo un’agonia durata dieci giorni è morto all’età di 75 anni il noto imprenditore nel ...

Continua a leggere>>

amici, Rudy e Alessandra scatenati: cosa è successo - amici 23 di Maria De Filippi guanto di sfida tra professori Cele-Zerbi pettiMondo Todarelli CuccaLo chi ha vinto ...

Continua a leggere>>

Filippo Barletta è morto in un incidente a 21 anni. Auto si tamponano per fare la foto dopo la tragedia - Il giovane stava tornando a casa, in zona Primavalle, dopo aver trascorso il sabato sera con gli amici. Era a bordo di uno scooter Zontas con un amico. I due in via di Boccea, all'altezza ...

Continua a leggere>>