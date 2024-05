Giro d’Italia 2024 - Tim Merlier | La vittoria più sofferta e sudata Ho scelto la parte opposta di Milan

(Di lunedì 6 maggio 2024) La prima firma tra i velocisti alè di Tim. Il belga della Soudal Quick Step coglie l’ottavadella sua stagione, ma sicuramente la più importante in una scoppiettante terza tappa del. Sull’arrivo di Fossano succede veramente di tutto, con l’improvviso attacco addirittura di Tadej Pogacar e Geraint Thomas, che scombinano completamente il piano di tutti i treni degli sprinter. Un’azione quella dei due grandi favoriti per la maglia rosa, che viene ripresa a 500 metri dal traguardo.si trova troppo scoperto e al vento, cercando una progressione veramente impossibile. Lo sprinter azzurro prova a resistere, ma proprio negli ultimissimi metri èad avere lo ...

