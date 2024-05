Giovane muore a Vienna Xavier Granci trovato senza vita - i genitori non sanno il perché

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 6 maggio 2024) Piobbico, 6 maggio 2024 – Ventunenne di Piobbico, sabato nelle prime ore del mattino, a. Le cause del decesso non sono ancora chiare. È la tragedia che ha coinvolto la famiglia di, ilche alcuni mesi fa era partito nella capitale austriaca per cercare lavoro dopo il diploma che aveva conseguito all’istituto alberghiero di Piobbico. Il ragazzo aveva raggiunto il fratello Luigi già nella capitale austriaca da alcuni mesi con la speranza di poter trovare un’occasione lavorativa in linea con i propri studi e i propri interessi. Ed è stato proprio il fratello ad essere avvisato per primo dagli inquirenti austriaci che sono risaliti alla sua identità grazie ai documenti che ilaveva addosso. Il ragazzo ...