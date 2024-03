Natale Palli | il giovane aviatore che sorvolò Vienna con D’Annunzio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 24 marzo 2024) Lo so bene, cari amici, che scrivere dei grandi della storia, in coincidenza con la loro data di nascita o di morte, renderebbe quasi obbligatorio parlare di quel 24 marzo del 771 avanti Cristo, in cui sarebbero venuti al mondo i due gemelli più famosi di tutti: Romolo e Remo. Ma, per celebrare i fasti dei due basta Facebook, che, infatti, trabocca di post riguardanti il fausto evento. Io, più pedestremente, vorrei ricordare un grande del tutto dimenticato o, per meglio dire, ignorato, che, pure, in moltissimi hanno visto, immortalato in una delle fotografie più iconiche del Novecento italiano:era un giovanissimomonferrino, che combattè nella Grande Guerra: è lui che compare in quell’immagine che ho citato, biondo e ricciolino, nell’abitacolo del “Balilla” che condusse Gabriele ...