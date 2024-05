Giorgia è brava ma non ha nessuno | perché la Premier dovrà vincere i Mondiali da sola

(Di lunedì 6 maggio 2024) “. Peccato che è”. Questa forse è la sintesi di molti italiani, che non necessariamente votano destra-centro, magari alcuni sinceri antifascisti, diversi anche di sinistra. È ammirevole la tenacia, la determinazione, la capacità di studiarsi tutti i dossier che gli mettono sotto. Che gli mettono sotto, appunto, chi? Quando nella vulgata generale si dice che lanon ci si riferisce certo alla sua attuale condizione didonna single, ma alla solitudine del manager, parafrasando Vasquez Montalban. È talmenteche sta autotrasfomandosi, in brand. “Votate” come se fosse un Alexa capace di gestire e risolvere tutti i problemi. È chiaro, lapalissiano, che pur bravissimanon è un AI, ...

“Il nome Vincent è beneaugurante, ricorda un po’ Van Gogh. Ma mi pare un po’ esagerato dire in campagna elettorale: scrivete Vincenzo. In genere era Leonardo che si chiamava solo con il nome. Ma comunque dai, siamo in una fase di grande creatività ...

“Tonali si è ridotto lo stipendio. Quando ritornerà per noi sarà come un nuovo acquisto”: le rivelazioni del tecnico del Newcastle - “Tonali si è ridotto lo stipendio. Quando ritornerà per noi sarà come un nuovo acquisto”: le rivelazioni del tecnico del Newcastle - “Tagliarsi lo stipendio è qualcosa che ha voluto fare lui. Riaverlo per noi nella prossima stagione sarà come un nuovo acquisto. È stato frustrante avere un giocatore delle sue qualità e non poterlo u ...

Roma, la serata da incubo di Karsdorp contro il Leverkusen. De Rossi: “Saremo bravi a stargli vicino” - Roma, la serata da incubo di Karsdorp contro il Leverkusen. De Rossi: “Saremo bravi a stargli vicino” - Saremo bravi a stare vicino a Rick ... Ad esprimerla la presidente del Consiglio giorgia Meloni, nell'incontro oggi a Palazzo Chigi con la Presidente della Confederazione Svizzera Viola Amherd. 19:49 ...

Giorgia Meloni colpita da un lutto improvviso: "Ci mancherà" (1 / 2) - giorgia Meloni colpita da un lutto improvviso: "Ci mancherà" (1 / 2) - giorgia Meloni, la nostra presidente del Consiglio dei Ministri, è una donna tenace, caparbia, determinata, che guida le redini del nostro governo in un periodo davvero delicato, caratterizzato da for ...