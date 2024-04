De Luca | I manager con la maglietta FdI sembravano prigionieri politici Votare Giorgia? Io potrei dire Vincent - come Van Gogh…

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.46: Per questa sera è tutto, appuntamento a Domani. Grazie per averci seguito e buona serata! 20.45: Non c’è stata storia nell’ultimo match del round robin con l’Italia che ha dominato il match contro una demotivata Norvegia, già fuori da tutto. per gli ...

VINCEEEEEEE PAUL LAPEIRA! Il francese della Decathlon AG2R La Mondiale Team precede tutti sul traguardo di Kanbo in una volata lunghissima e difficile da decifrare sino agli ultimi metri. Lanciata una lunghissima volata… ultimo chilometro! 17.17 In testa ...

