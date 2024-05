Gianni Cenni all’attacco del Pd | Termovalorizzatore | non esiste Non sanno di cosa parlano

(Di lunedì 6 maggio 2024) "Nel mio programma non si parla di. E’ un’ipotesi innte, insussistente, assente"., candidato sindaco del centrodestra, sottolinea con fermezza di non avere mai preso in considerazione la possibilità, neppure remota, di costruire un impianto di termovalorizzazione sul territorio. Lo ha fatto ieri, dopo la bufera scatenata dal Pd sulle parole della deputata di Forza Italia Erica Mazzetti, in occasione della visita del ministro Pichetto Fratin. "Penso che serva quanto prima undi nuova generazione", aveva detto venerdì. Il giorno dopo, un coro indignato di proteste dal Pd: "Il centrodestra ha annunciato la volontà di realizzare un inceneritore a Prato", le parole del segretario Biagioni. Nell’infuriare della polemica,...

