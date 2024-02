Elezioni Prato, Gianni Cenni apre la campagna elettorale: “Cose semplici e concrete”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 24 febbraio 2024), 24 febbraio 2024 – “Il futuro della città è qui, è ora. Non fermatemi, con fermateci”. Sulle note di 'Don't stop me now' dei Queen ha preso il via oggi ladel centrodestra a. Prima uscita ufficiale di, 60 anni, pratese, avvocato, sposato e padre di due figlie, candidato sindaco della coalizione formata da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Partito liberale italiano, Udc, Noi Moderati-Silli e liste civiche. In centinaia al “Garibaldi” per la prima uscita ufficiale. “Voglio stipulare con voi un patto di fiducia – ha dettodal palco – e la fiducia si costruisce sulla conoscenza. Per questo voglio parlarvi di me e voglio farlo attraverso le foto a me più care, quelle che rappresentano la mia vita: la famiglia, il ...