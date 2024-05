Giancarlo Tulliani Condamned to 6 Years? Sensational Rumors Emerge from His Fugitive Status

(Di lunedì 6 maggio 2024) Sono anni chejr vive a Dubai da latitante: «Se viene in Italia, l’arrestano — dice Manlio Morcella —. Eppure vorrebbe». Qui ci sono la mamma Francesca, 77 anni, e il padre Sergio, 81, funzionario dell’Enel in pensione, anch’egli ieri condannato (a 5 anni). Majr esclude per ora di consegnarsi per raccontare finalmente come andarono le cose. Malgrado la nostalgia preferisce restare uccel di bosco, con la sua vita dorata, piuttosto che rientrare alla base a rivedere gli anziani genitori. E intanto tempesta di telefonate il suo legale e pure l’altro avvocato, Silvana Semeraro, che cura gli aspetti civilistici dell’ingente patrimonio immobiliare sequestrato e in parte confiscato alla famiglia: diversi appartamenti a Val Cannuta (Roma, zona Aurelio-Boccea) ora dati in affitto. «Lì dentro ho tutti i miei ricordi — si raccomanda ai legali ...

Due anni e otto mesi di reclusione per l’ex presidente della Camera Gianfranco Fini . Cinque per la compagna Elisabetta Tulliani . Non solo. Cinque per il suocero Sergio e sei per il cognato Giancarlo Tulliani . Tutta la famiglia dell’ex leader di ...

Sola in casa con le figlie. Elisabetta Tulliani sceglie il silenzio, non fa trapelare commenti, rifugge le telecamere e i messaggini di chi le vorrebbe estorcere anche solo una dichiarazione, uno stato d'animo, una frase sulla condanna di ieri. ...

