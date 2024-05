Giancarlo Esposito si prepara a entrare nell' MCU - ma non nel ruolo che tutti si immaginano

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 6 maggio 2024) L'attore ha confermato che prossimamente lo vedremo nel Marvel Cinematic Universe Dopo anni di speculazioni,ha confermato ufficialmente che farà il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe, ma non nelcheavevano suggerito. Durante un panel del CCXP, la star di Breaking Bad e The Mandalorian ha rivelato che apparirà in un progetto Marvel, ma non nelche molti fan hanno previsto per lui. Dopo essere stato indicato da tantissimi fan per ildel Professor X fin dai primi rumor sull'ingresso degli X-Men nel MCU,ha dichiarato che interpreterà undiverso e ha fatto sapere che arriverà "prima o poi" e che sarà …