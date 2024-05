GialappaShow del 6 maggio 2024 su Tv8 | cast e ospiti della quinta puntata

(Di lunedì 6 maggio 2024) Lunedì 6la Gialappa’s Band, ovvero Marco Santin e Giorgio Gherarducci dopo la defezione del Signor Carlo, con l’inseparabile del Mago Forest propone laterza stagione di. Un’edizione rinnovata e con undecisamente fantastico. Quante puntate sono.Ladi “Gialappa’s Show” va in onda di lunedì, spostando dunque la giornata di collocazione dall’abituale mercoledì, e vede come co-conduttrice Ema Stokholma. L’ospite musicale sarà Ghemon che, insieme con Alessandra Di Toma e i Neri per Caso, duetterà in “Walk this way”, storico brano degli Aerosmith (e nella versione ...

La Stranezza , Ficarra e Picone con Toni Servillo Nella serata di ieri, Mercoledì 1 Maggio 2024, su Rai1 il film La Stranezza in prima tv ha conquistato 2.361.000 spettatori pari al 13.6% di share. Su Canale5 Corro da Te in prima visione ha ...

GialappaShow, stasera in tv: anticipazioni, comici e ospiti - gialappashow, stasera in tv: anticipazioni, comici e ospiti - La Gialappa's Band e il Mago Forest lasciano la prima serata del mercoledì e tornano da oggi, 6 maggio 2024, alla collocazione del lunedì, come sempre dalle 21.30 su Tv8 e in simulcast su Sky Uno. Il ...

Troy e gli altri film da vedere stasera in tv - Troy e gli altri film da vedere stasera in tv - Il lunedì, come si sa, è il giorno più complicato della settimana, dal momento che si torna alla vita di tutti i giorni dopo il relax del weekend. Proprio per questo è molto importante decidere bene c ...