GF - Beatrice Luzzi | Li ho perdonati tante volte ma ho perso autostim - speravo mi capissero La scenata di Maddaloni…

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 6 maggio 2024) L’ex gieffinaè stato ospite del programma “Non lo faccio per moda“, il podcast di Giulia Salemi, dove ha raccontato la sua esperienza nella casa del Grande Fratello, nella quale è stata una grande protagonista.ospite di Giulia Salemi “Vengo da oltre sei mesi lì dentro e non riesco a liberarmene. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Grande Fratello,balla scatenata: la faccia di Marco Maddaloni è esilarante (VIDEO) Grande Fratello,saluta Marco che non ricambia facendo finta di nulla (VIDEO): sul web è polemica GF,asfalta Marco (VIDEO): E’ imperdonabile che non abbia avuto l’umiltà per ...