(Di lunedì 6 maggio 2024) Roma, 6 mag. (Adnkronos Salute) - "Mai come in questo momento ènte unacoraggiosa, direi, delledina italiane alla luce dell'allarmantedeiin Italia e la carenza di specialisti in settori cruciali della sanità". Così all'Adnkronos Salute il preside

Roma, 6 mag. (Adnkronos Salute) - "Mai come in questo momento è urge nte una riforma coraggiosa, direi copernicana , delle scuole di medici na italiane alla luce dell'allarmante fuga dei medici in Italia e la carenza di specialisti in settori cruciali ...

Gesualdo (Fism), 'contro fuga medici urge riforma copernicana scuole medicina' - Gesualdo (Fism), 'contro fuga medici urge riforma copernicana scuole medicina' - "Mai come in questo momento è urgente una riforma coraggiosa, direi copernicana, delle scuole di medicina italiane alla luce dell'allarmante fuga dei medici in Italia e la carenza di specialisti in ...

Bonsignore (Cimo Sicilia): "Gravi criticità nelle aree di emergenza dei pronto soccorso Villa Sofia e Cervello" - Bonsignore (Cimo Sicilia): "Gravi criticità nelle aree di emergenza dei pronto soccorso Villa Sofia e Cervello" - Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday “Porre in essere urgentemente i l ...

Decreto liste d’attesa. Snami: “Gli errori di programmazione ricadranno sui medici e pazienti” - Decreto liste d’attesa. Snami: “Gli errori di programmazione ricadranno sui medici e pazienti” - Angelo Testa, presidente nazionale Snami interviene nuovamente sul decreto liste d’attesa in cui si paventa un taglio del 20% delle prescrizioni mediche.