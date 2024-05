(Di lunedì 6 maggio 2024) Roma, 6 mag. (Adnkronos Salute) - "Mai come in questo momento ènte unacoraggiosa, direi, delledina italiane alla luce dell'allarmantedeiin Italia e la carenza di specialisti in settori cruciali della sanità". Così all'Adnkronos Salute il presidente della Federazione italiana società medico-scientifiche () Loreto, in merito alla stima degli Ordini secondo cui "saranno 20mila iche lasceranno l'Italia entro il 2024, il 90% ha meno di 40 anni", prediligendo mete quali Israele e Stati Uniti. "La trasformazione delledina in politecnici universitari, la creazione di veri 'teaching hospital' che ...

Sanità , medici sempre più in fuga : gli ultimi dati emanati sono a dir poco allarmanti Se non è un campanello d’allarme allora poco ci manca, ma quel che è certo è che la Sanità non sta vivendo affatto un buon momento. Soprattutto a livello di ...

Gesualdo (Fism), 'contro fuga medici urge riforma copernicana scuole medicina' - Gesualdo (Fism), 'contro fuga medici urge riforma copernicana scuole medicina' - "Mai come in questo momento è urgente una riforma coraggiosa, direi copernicana, delle scuole di medicina italiane alla luce dell'allarmante fuga dei medici in Italia e la carenza di specialisti in ...

Bonsignore (Cimo Sicilia): "Gravi criticità nelle aree di emergenza dei pronto soccorso Villa Sofia e Cervello" - Bonsignore (Cimo Sicilia): "Gravi criticità nelle aree di emergenza dei pronto soccorso Villa Sofia e Cervello" - Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday “Porre in essere urgentemente i l ...

Decreto liste d’attesa. Snami: “Gli errori di programmazione ricadranno sui medici e pazienti” - Decreto liste d’attesa. Snami: “Gli errori di programmazione ricadranno sui medici e pazienti” - Angelo Testa, presidente nazionale Snami interviene nuovamente sul decreto liste d’attesa in cui si paventa un taglio del 20% delle prescrizioni mediche.