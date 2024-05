Gerry Scotti - l’indiscrezione bomba | cosa sta per succedere

(Di lunedì 6 maggio 2024) Personaggi Tv. Questa sera, lunedì 6 maggio 2024,tornerà nel preserale di Canale 5 alla guida de La ruota della fortuna, lo storico game show che per tanti anni è stato condotto da Mike Bongiorno. Sono passato tanti anni dall’ultima messa in onda del programma, ma il conduttore è convinto che possa essere ancora interessante per i telespettatori. “Nell’era del digitale, credetemi l’analogico della ruota funziona ancora”, ha ammesso. Inoltre,ha parlato di una possibilità per il suo futuro che nessuno si sarebbe mai aspettato, vista la sua carriera. Disi tratta? (Continua dopo le foto) Leggi anche: “L’Isola dei Famosi”, chi sarà il prossimo naufrago a lasciare il reality Leggi anche: Simon & The Stars, i segni più fortunati a Maggio: la ...

Gerry Scotti: “Via da Mediaset Mi chiedo perché Rai non mi abbia mai proposto un programma” - gerry Scotti: “Via da Mediaset Mi chiedo perché Rai non mi abbia mai proposto un programma” - “Via da Mediaset Mai avuto lusinghe di ricchi premi e cotillons da altre parti”, dichiara gerry Scotti riflettendo a proposito della possibilità ...

Gerry Scotti torna con La ruota della fortuna: “La Rai non mi ha mai contattato. Piersilvio Mi lascerebbe fare Sanremo” - gerry Scotti torna con La ruota della fortuna: “La Rai non mi ha mai contattato. Piersilvio Mi lascerebbe fare Sanremo” - gerry Scotti torna su Canale 5 con La Ruota della Fortuna: "Ho sempre avuto libertà in tutti questi anni a Mediaset. La Rai non mi ha mai chiamato".

“La Ruota della Fortuna”, la nuova edizione con Gerry Scotti da stasera in tv: anticipazioni, novità, come funziona - “La Ruota della Fortuna”, la nuova edizione con gerry Scotti da stasera in tv: anticipazioni, novità, come funziona - La Ruota della Fortuna 2024 come funziona. Da lunedì 6 maggio andrà in onda la nuova edizione de "La Ruota della Fortuna": le novità.