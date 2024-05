Gengaro | In campo per dare risposte ai problemi della città

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 6 maggio 2024) Tempo di lettura: 5 minuti“Sarò il candidato sindaco, e non dellargo fine a se stesso”. Così Antonioalla presentazione ufficialecoalizione, tenuta questo pomeriggio al Viva Hotel alla presenza, tra gli altri, del senatore Francesco Boccia e del deputato Michele Gubitosa, vice Presidente nazionale del Movimento 5 Stelle; Piero De Luca, Sandro Ruolo e Toni Ricciardi. “Per ora non vedo gli avversari – prosegue – Siamo inperaidi Avellino. Innanzitutto un’emergenza sociale micidiale per le fasce più deboli che hanno bisogni con limiti. Nel Piano di Zona sociale, i servizi sociali del Comune di Avellino che non esistono quasi ...