Esposito nelle liste di Gengaro | in campo per le disabilità

(Di martedì 30 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“L’obiettivo è fare in modo che la nuova futura amministrazione si impegni concretamente per giungere all’obiettivo della riapertura del Centro per l’autismo”. Lo sottolinea Giovannidel M.I.D candidato alle prossime amministrative in città a sostegno del candidato sindaco dellargo Antonio: . “Da oltre vent’anni l’Irpinia e tante famiglie Avellinesi di ragazzi affetti dai disturbi dello spettro autistico attendono la struttura di Via Serroni, con destinazione d’uso già all’atto della progettazione del Centro dedicato al trattamento e cura dei pazienti affetti dai disturbi dello Spettro Autistico. Una vicenda ostacolata da un forte contenzioso economico tra Comune e la famiglia Pescatore titolare del suolo, poiché la struttura era stata costruita su suolo privato e non di proprietà del ...

