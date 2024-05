Garfield e botte da orbi al cinema Un pugile stende uno spettatore e si scusa | Mi spiace - ho dei figli

(Di lunedì 6 maggio 2024) Una tranquilla serata alper la visione del nuovo film, si è trasformata nel ring di una rissa tra due ragazzi. Uno dei due è solito stare sopra al quadrato di boxe, si tratta infatti di Antonio Barrul,professionista spagnolo segnalato come un astro nascente della boxe, mentre l’altro ragazzo no. L’epilogo dell’azzuffata è semplice da capire. Dalle prime ricostruzioni sembra che il ragazzo abbia iniziato per primo ad insultare la compagna del25enne. Barrul ha cercato di ignorare i continui insulti, ma vedendo l’insistenza immotivata del ragazzo lo ha steso con un pugno d’istinto,ndolo per terra. Barrul si è immediatamente accorto di quello che ha fatto e ha risalito le scale delndosi con tutti: “Mi ...

The Space Cinema accoglie il celebre gatto che ha accompagnato numerose generazioni di spettatori con “Garfield : Una Missione Gustosa” . The Space Cinema è pronto ad accogliere il mese di maggio con una ricca programmazione dedicata ai bambini e ...

Sono tanti i film in programmazione al cinema . Fra i titoli che si possono vedere nelle sale bergamasche spiccano “Sei fratelli” , “The Fall Guy”, “Garfield: Una Missione Gustosa”, “Back To Black” e “Challengers”. Ancora, “Civil War”, “Confidenza”, ...

Sarò con te, 770 mila € di incassi in 2 giorni (in 150 cinema) per il film sullo Scudetto del Napoli: è un record - Sarò con te, 770 mila € di incassi in 2 giorni (in 150 cinema) per il film sullo Scudetto del Napoli: è un record - ‘Challengers’ di Luca Guadagnino guida il box office italiano anche nell’ultimo weekend, il primo del mese di maggio. Portandosi a casa altri 792.510 di euro, con una media di 1.410 euro, il film supe ...

Challengers e Sarò con te si contendono il boxoffice italiano del weekend - Challengers e Sarò con te si contendono il boxoffice italiano del weekend - Challengers con Zendaya ha mantenuto la prima posizione al botteghino italiano del weekend per pochissimo, perché il documentario sullo scudetto del Napoli, Sarò con te, lo tallona al secondo posto.

Al cinema in settimana: arriva “Il regno del pianeta delle scimmie” - Al cinema in settimana: arriva “Il regno del pianeta delle scimmie” - garfield – Una missione gustosa” (101min – Animazione – Usa). garfield, famigerato gatto casalingo che odia il lunedì e ama le lasagne, sta per vivere un’avventura selvaggia, purtroppo per lui tutta ...