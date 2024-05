The Space Cinema - in arrivo Garfield | Una Missione Gustosa

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Theaccoglie il celebre gatto che ha accompagnato numerose generazioni di spettatori con “: Una”. Theè pronto ad accogliere il mese di maggio con una ricca programmazione dedicata ai bambini e alle loro famiglie. L’attesissimo “: Una” farà il suo ingresso in sala mercoledì 1° maggio, esordio che prevede anche

Il primo appuntamento è fissato con il film “Led Zeppelin : The Song Remains the Same” in programmazione dal 25 al 27 marzo ROMA – The Space Cinema apre le porte al passato e al presente della grande musica per celebrare nelle sale Cinema tografiche l’arte in tutte le sue forme. A partire dal 25 ... Continua a leggere>>

Le sale dei The Space Cinema celebrano la grande musica con tre testimonianze e una speciale programmazione. The Space Cinema apre le porte al passato e al presente della grande musica per celebrare nelle sale Cinema tografiche l’arte in tutte le sue forme. A partire dal 25 marzo, infatti, ... Continua a leggere>>

FILM ‘DA NON PERDERE’: “Challengers” arriva NEI THE Space Cinema . A Roma DISPONIBILE anche IN versione originale Conto alla rovescia già partito per l’ingresso in sala del nuovo film di Luca Guadagnino, un racconto che abbraccia un triangolo amoroso, l’ambizione sportiva e un’amicizia che si ... Continua a leggere>>

Terni: farmacie di turno, cinema, eventi e numeri utili. Cosa accade in città mercoledì primo maggio - FARMACIE DI TURNO Terni: dalle 9 alle 20 Mariani e Monti (notturno Comunale 1). Narni: Pallotta. Amelia: via della Repubblica. Orvieto: Zanchi. Monti (Terni) per ...

Continua a leggere>>

Terni: farmacie di turno, cinema, eventi e numeri utili. Cosa accade in città martedì 30 aprile - FARMACIE DI TURNO Terni: dalle ore 13 alle 16 Lana e Nadalini (notturno Comunale 1). Narni: Comunale. Amelia: via delle Rimembranze. Orvieto: Zanchi. Collescipoli per ...

Continua a leggere>>

cinema - "Garfield: una missione gustosa", nei The space da mercoledì 1 maggio - The space cinema è pronto ad accogliere il mese di maggio con una ricca programmazione dedicata ai bambini e alle loro famiglie. L’attesissimo “Garfield: Una Missione Gustosa” farà il suo ingresso in ...

Continua a leggere>>