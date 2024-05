Frosinone - tra utilitarismo e continuità | ad Empoli un altro mattoncino verso il traguardo salvezza

Si chiude sullo 0-0 lo scontro salvezza tra Empoli e Frosinone, gara valida per la 35esima giornata di Serie A. Un pareggio senza gol che consente alla squadra di Nicola e ai ciociari di salire, appaiati, a 32 punti, in quart'ultima posizione. Al ...

L’Empoli porta a casa un punticino. Il Castellani è vestito a festa. Ma sono poche le emozioni. E il Var annulla un gol a Gyasi - L’empoli porta a casa un punticino. Il Castellani è vestito a festa. Ma sono poche le emozioni. E il Var annulla un gol a Gyasi - Il frosinone parte meglio ed è più frizzante, poi nella ripresa si chiude in difesa e si accontenta del pareggio. Gli azzurri concedono poco ma non hanno le forze per prendersi i tre punti. Ora gli ul ...