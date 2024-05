FQChart | le Europee si avvicinano - chi parte in vantaggio?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024)è la media aritmetica settimanale dei sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Il Fatto Quotidiano. Concorrono alla media tutti i sondaggi pubblicati dai maggiori istituti demoscopici nella settimana appena conclusa.Settimana dall’ 29/4 al 5/5/2024 Mancano cinque settimane alle Elezionidell’8-9 giugno 2024 e tre al blackout dei sondaggi pubblici, ma non si intravedono ancora segnali su quale possa essere la grande sorpresa (che pure ci sarà) dei risultati finali. Potrebbe essere Fratelli d’Italia (oggi al 27,5% medio) che, forte della candidatura della premier Meloni, potrebbe subire un boost che lo porterebbe oltre il 30% (come accadde alla Lega nel 2019 data tra il 29-30% e finita ben oltre il 34%). O al contrario uscire ridimensionato dalle urne non riuscendo a superare il valore delle Politiche 2022, ...