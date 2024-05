Hamas accetta il cessate il fuoco Altolà di Israele | Proposta alterata e inaccettabile

(Di lunedì 6 maggio 2024) La notizia è stata diffusa dall'emittente qatariota Al Jazeera, informata da una fonte dell'organizzazione terroristica. La conferma è poi arrivata in un comunicato dell'ufficio politico del movimento

