Follia nel Milanese | per tagliare la siepe devi dichiararti antifascista

(Di lunedì 6 maggio 2024) Chissà cosa dirà Giuseppe Cruciani, appena leggerà questa notizia. Per essere vera, è vera: lo scrive La Gazzetta della Martesana e non il Vernacoliere. Fatto sta che a Cernusco sul Naviglio, ridente cittadina alle porte di Milano, governata dalla sinistra, pare che “anche per potare una” occorra “compilare un modulo” per dichiararsi antifascisti. Incredibile, ma vero. Il quotidiano locale pubblica anche il modulo redatto da un malcapitato cittadino che s’è visto costretto ad occupare per qualche ora il suolo pubblico per poter sfrondare la sua. Armato di potatore, ha dovuto firmare un foglio in cui afferma di rispettare la Costituzione, di ripudiare il fascismo e di non professare né fare propaganda di ideologie neonaziste e neofasciste. Condizioni fondamentali prima di tirare il cavo che aziona la motosega: guai a mettere un’arma così ...