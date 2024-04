“Commessi virtuali” A New York l’ultima follia che distrugge mercato del lavoro E che presto arriverà anche da noi | ecco con quali conseguenze

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 15 aprile 2024) La “novità” che arriva dall’America ricorda le peripezie che molti di noi devono affrontare quando chiamano un call center qui in Italia. Dopo le attese di rito, spesso risponde qualcuno che parla con uno strano accento. Perché sta in Albania, o in altri Paesi dove il costo delè decisamente minore. Ebbene, da un po’ di tempo chi entra fisicamente in un negozio di Newnon trova una persona in carne e ossa con cui parlare, ma un “assistente virtuale”. Una persona che lavora da casa con cuffia e microfono e “accoglie” i clienti parlando attraverso un monitor appeso alle pareti. Solo che quel commesso virtuale risponde dalle Filippine. La “novità” parte dal settore della ristorazione ed è stata creata da Chi Zhan, un 34enne che durante la Pandemia ha fondato Happy Cashier, una compagnia di “assistenti”. Che ...