Fiorentina - via alla ‘spedizione dei mille’ A Bruges i ragazzi di Italiano non saranno soli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) Firenze, 6 maggio 2024 - Qualcuno è già partito, altri lo faranno nelle prossime ore. La maggior parte si muoverà direttamente nella giornata di mercoledì per poi far ritorno a Firenze in piena notte.finecirca 1.000 i tifosi dellache assieperanno il "Breydel Stadium" diper il ritorno della Semifinale di Conference League contro il Club Brugge. Si parte dal 3-2 dell'andata, ottenuto sotto il diluvio al 'Franchi'. Stavolta ci sarà da fare i conti con un impianto che è andato esaurito in poche ore dopo che sono stati messi in vendita i biglietti nei giorni scorsi.29.000 i tifosi che spingeranno i nerazzurri di Nicky Hayen verso il sogno della finale, lo stesso che hanno i tifosi viola e la squadra di. I sostenitori gigliati si ...