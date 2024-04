Fiorentina-Brugge in semifinale E saranno 5 le italiane in Champions

(Di venerdì 19 aprile 2024) Sarà il Clubl'avversario dellanelle semifinali di Conference League, la squadra belga ha battuto per 2-0 i greci del Paok nella gara di ritorno dei quarti di finale confermandosi dopo il successo per 1-0 nella gara di andata. Decisiva una doppietta di Jutgla nel primo tempo. L'articolo proviene da Firenze Post.

Giovedì 2 maggio andrà in scena il primo atto della sfida tra Fiorentina e Brugge, valida per le semifinali di Conference League 2023 / 2024 . La sfida di an data si giocherà allo stadio Artemio Franchi ... (sportface)

Giovedì 9 maggio andrà in scena il secondo atto della sfida tra Brugge e Fiorentina, valida per le semifinali di Conference League 2023 / 2024 . La sfida di ritorno si giocherà al Jan Breydel Stadion ... (sportface)

